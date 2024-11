Advogada paraense Luciana Gluck Paul é homenageada em Congresso

A advogada e professora Luciana Gluck Paul foi a única representante do Norte homenageada durante o V Congresso Norte-Nordeste de Direito Comercial, realizado esta semana na cidade de Salvador, na Bahia. Luciana recebeu o título de "Mulher Precursora do Direito Comercial” no evento, considerado um dos mais importantes para profissionais e acadêmicos do Direito Comercial nas duas regiões.

Ao receber a homenagem, a advogada celebrou sua trajetória: "A gente para e pensa: ‘Meu Deus, já são 20 anos nessa atuação, quanto tempo!’. É muita história, dedicação e estudos, disse Luciana. “Dedico essa conquista aos meus alunos e alunas que passaram por minhas disciplinas, orientações de TCC, dissertações e mestrado e bancas de doutorado, e aos clientes que confiaram e confiam em mim para assessorar juridicamente suas empresas e negócios”, acrescentou

Luciana também comentou sobre o significado de ser a única mulher da região Norte homenageada no congresso. “É raro ver mulheres nesse nicho, especialmente no Norte, onde a maioria dos profissionais ainda são homens”, explicou. Para ela, o reconhecimento serve como um incentivo. “Fiquei muito feliz com a lembrança e a homenagem; isso me dá ainda mais força para continuar pesquisando, estudando e assim prestando cada vez mais um melhor serviço para a sociedade”, afirmou.

A advogada paraense é especialista, mestre e doutora e atua como professora efetiva da graduação e pós-graduação em Direito na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde coordena o Projeto de Pesquisa e Extensão em Regularização Empresarial. Além disso, é sócia do escritório “Silveira, Brito, Gluck Paul & Egydio Salles Advocacia”, vice-presidente da OAB/PA e vice-diretora da Escola Superior de Advocacia Nacional.

Graduada em Ciências Contábeis e Direito, cursos que realizou simultaneamente, Luciana consolidou-se como referência na área, orientando alunos em pesquisas, participando de bancas e eventos, além de prestar assessoria jurídica a empresas. “Essa experiência me trouxe um olhar profundo sobre as necessidades e desafios enfrentados pelo setor”, avalia.

Empoderamento feminino

Em seu projeto atual na UFPA, que tem um significado especial para sua trajetória, Luciana atua na regularização empresarial em bairros ao redor da UFPA, como Terra Firme, Guamá e Canudos. O trabalho busca orientar empreendedores na formalização de seus negócios, com foco especial em mulheres da região. Segundo Luciana, a regularização abre novas oportunidades para pequenos negócios e fortalece a economia local.

“Incentivamos especialmente as mulheres a formalizarem suas atividades para que alcancem autonomia financeira”, explicou. Luciana vê esse apoio como essencial para que elas ampliem suas fontes de renda e conquistem mais independência. “Isso é importante, pois a autonomia financeira é um fator de proteção contra a violência doméstica e também contribui para a economia”, destacou.

Luciana destaca ainda que a renda feminina impacta diretamente a economia local e global, como indicado em estudos do Banco Mundial. “Ao ganharem dinheiro, as mulheres movimentam a economia”, reforça. A iniciativa integra o projeto de extensão da UFPA, Regula Comércio, que promove a regularização do comércio informal na região. As atividades são compartilhadas no Instagram, no perfil @regulacomercio.