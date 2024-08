'Acredita no Primeiro Passo': programa do governo federal para empreendedores é lançado no Pará

O programa de microcrédito “Acredita”, do governo federal, foi lançado na manhã desta segunda-feira (19), em Belém, com a presença de representantes do Executivo federal e estadual, além de membros de entidades de classe. A iniciativa tem o objetivo de superar a exclusão e promover o aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras de pessoas do Cadastro Único governo federal, o CadÚnico, e conta com o apoio do Banco da Amazônia (Basa) e do Banco do Estado do Pará (Banpará).

Uma das cerimônias, realizada no prédio sede do Banco da Amazônia, na avenida Presidente Vargas, contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Em todo o país, a Pasta está disponibilizando até R$ 36 bilhões para aplicações até 2026. Especificamente na Amazônia, a meta é atender 1,2 milhão de pessoas que estão no CadÚnico e já se declaram empreendedores formais ou informais. No Pará, a meta mínima é alcançar, em um ano, até julho do ano que vem, 50 mil contratos - foram firmados 300 no evento de hoje.

Para o ministro, o programa traz mais segurança pelo fato de ter o apoio de duas importantes instituições financeiras do Pará. A ideia, segundo Dias, é futuramente contar também com a parceria do Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Temos ainda a garantia da assistência técnica, com experiências como do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Sistema S, do Instituto Federal e da Rede de Assistência Técnica Especializada, e isso vai permitir que o pequeno cresça”, aponta.

O evento também serviu para divulgar o programa “Basa Acredita”, novo nome do “Amazônia Florescer”. A modalidade, que está ligada ao “Acredita no Primeiro Passo” é voltada para empreendedores populares informais do campo e da cidade. Com taxas atrativas e limite de crédito de até R$ 21 mil reais, a iniciativa oferta mais de R$ 660 milhões disponíveis para financiar operações de custeio, capital de giro e investimento. Para esta linha de crédito, o Banco da Amazônia vai disponibilizar R$ 100 milhões nos próximos três anos.

Presidente da instituição, Luiz Lessa afirma que o banco tem um compromisso com o desenvolvimento e com a sustentabilidade da Amazônia. “Nós não poderíamos deixar de participar dessa iniciativa do governo federal. Então, nós estamos fazendo um ajuste do nosso programa, que se chamava ‘Amazônia Florescer’, e fazendo um alinhamento com o programa Acredita, agora se chama ‘Basa Acredita’, a essência da nossa relação com a região que vai gerar emprego, gerar renda e, mais do que isso,nosso desafio é melhorar a vida das pessoas”, destaca.