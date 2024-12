Acordo entre Mercosul e União Europeia pode abrir novos mercados e atrair investimentos ao Pará 

O acordo histórico firmado entre o Mercosul e a União Europeia, na sexta-feira (6), após 25 anos de negociações, deve promover a redução de barreiras comerciais e abrir novas oportunidades, tanto em escala nacional quanto regional, e pode ser considerado como um marco com potencial transformador para a economia do Brasil e do Pará, conforme analisa o paraense economista e doutor em desenvolvimento econômico André Cutrim.

O tratado entre os blocos define que 91% das importações originárias da UE sejam isentas de taxação sobre o bloco sul-americano, além de assegurar que os fornecedores de bens e serviços sejam tratados como domésticos.

O tratado de livre comércio entre os blocos abre um dos mercados mais exigentes e robustos para produtos nacionais e regionais. “Com a eliminação progressiva de tarifas sobre produtos agrícolas, extrativistas e industriais, o Estado Pará tem a chance de expandir sua pauta de exportações para além de commodities minerais, atualmente predominantes”, aponta o economista.

Economista André Cutrim afirma que tratado deve abrir oportunidades econômicas ao Pará (Carmem Helena / O Liberal)

O fortalecimento das relações com o comércio internacional pode refletir positivamente na balança comercial paraense, impulsionar o Produto Interno Bruto do Estado e atrair novos investimentos em setores estratégicos da região.

“Produtos típicos da Amazônia, como óleos vegetais, castanha-do-pará, açaí e pescados, poderão acessar o mercado europeu com maior competitividade, ampliando suas cadeias produtivas e gerando emprego e renda para a economia local”, acrescenta o pesquisador.

Impactos em setores estratégicos

Em contrapartida, os padrões elevados de sustentabilidade ambiental e rastreabilidade criam desafios ao Estado, assim como a logística de escoamento das exportações e a inclusão de pequenos agricultores.

“O crescimento das exportações exigirá melhorias nos portos de Belém, Vila do Conde e Santarém, além da integração eficiente com as regiões produtoras. No plano social, a inclusão de pequenos produtores e comunidades tradicionais nas cadeias globais pode reduzir desigualdades e gerar impactos positivos em municípios com menor desenvolvimento econômico do nosso Estado”, explica Cutrim.

De acordo com o pesquisador, os setores com maior potencial de crescimento resultante do tratado são o agropecuário e o extrativista.“A agroindústria local, focada em produtos de valor agregado como sucos, polpas e derivados de castanha, pode crescer significativamente ao acessar novos mercados com tarifas reduzidas. A produção de itens ligados à sociobiodiversidade, como o cacau amazônico, também pode se consolidar como um diferencial competitivo, dado o interesse europeu em produtos sustentáveis”, completa.

Tópicos abordados no acordo:

Comércio de Bens

Regras de Origem

Facilitação de Comércio

Apoio a.Pequenas e Médias Empresas (MPMEs)

Propriedade Intelectual

Não discriminação a prestadores de serviço

Compras Governamentais

Empresas Estatais

Solução de Controvérsias

Comércio e Desenvolvimento Sustentável

Barreiras Técnicas ao Comércio

Setor Automotivo

Defesa Comercial e Salvaguardas Bilaterais