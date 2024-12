Acesso à internet: Pará é o terceiro estado com menor índice de conectividade do Brasil

O Pará é o terceiro estado com menor índice de conectividade de internet no Brasil, segundo o bloco de dados do Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (12.12). Em todo o território paraense, 77,63% dos domicílios (1.897.361) possuem acesso à internet, índice superior apenas ao do Acre (74,79%) e do Maranhão (77,09%).

Além disso, Breves, no Marajó, possui 51,1% de moradores residindo em domicílios particulares com acesso à internet - o menor percentual entre todos os municípios do Brasil com mais de 100 mil habitantes.

No cenário nacional, nove a cada dez brasileiros (89,4%) vivem em domicílios com acesso à internet. Os entes federativos com melhores resultados foram Distrito Federal (94,73%), seguido de Santa Catarina (92,54%) e São Paulo (90,71%).

Os estados da região Norte e Nordeste, com exceção de Rondônia (91,6%), têm uma média de acesso domiciliar menor que a média geral brasileira. Em 33 municípios, o acesso domiciliar à internet não chegava a 50%, sendo que 32 deles estão na região Norte.

“Tem uma desigualdade regional bastante expressiva, em especial a região no Norte e Nordeste apresentando, de modo geral, proporções maiores de indicadores relacionados a precariedade do domicílio”, declarou o analista da divulgação do Censo, Bruno Mandelli.

Melhores índices do Pará

No caso do Pará, os municípios de Canaã dos Carajás (93,16%), Parauapebas (91,49%), Redenção (89,94%) e Xinguara (88,76%) lideram o ranking de conectividade no estado. Na Região Metropolitana de Belém, destacam-se Ananindeua (88,54%) e Belém (87,4%).