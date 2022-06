Ação com balão em Belém marca celebrações dos 80 anos do Basa

Um passeio em um balão de ar quente vai marcar as comemorações dos 80 anos do Banco da Amazônia (Basa), em Belém. A ação será realizada neste domingo (12), a partir das 17 horas, no Portal da Amazônia. O superintendente regional do Pará e Amapá, Edmar Bernaldino, informa que esta ação é denominada Voo Cativo. Um balão de 27 metros se deslocará verticalmente, preso ao solo por cordas, atingindo a altura máxima de 40 metros, levando dois passageiros (além do balonista) em cada viagem.

“Vamos contemplar parceiros, colaboradores e clientes do Banco. Levaremos esta experiência única também à sociedade em geral", afirma Edmar. “Faremos um coquetel com destaques para músicas regionais em um espaço para receber nossos convidados”, completa.

Edmar explica que a ação de balão foi escolhida para representar a presença do Banco na região.“Cada unidade do Banco é simbolizada por balões de gás que flutuam sobre cidades, florestas e empreendimentos amazônicos. Através desta metáfora, percebemos as áreas de atuação do Banco, a dimensão da sua importância econômica e a sua proximidade com quem vive na Amazônia. O clima é de festa, de celebração, afinal, festa de aniversário sem balões não é uma festa completa”, explicou o superintendente.

Segundo o coordenador de promoção do Basa, Ewerton Alencar, além da ação do voo cativo de balão, para marcar as celebrações dos 80 anos da instituição, foram organizadas ações voltadas para a sustentabilidade da região como a distribuição e plantio de 80 mil sementes e mudas de árvores nativas da região amazônica, também haverá a celebração de ato ecumênico e exposição cultural de obras feitas pelos colaboradores da Instituição.

“Esta semente foi escolhida por ser uma espécie nativa, que se desenvolve bem no bioma amazônico, presente em todos os estados da Amazônia Legal e nos diversos financiamentos de reflorestamento financiados pelo Basa”, explicou o coordenador.

De acordo com o presidente do Basa, Valdecir Tose, a instituição hoje está com o foco em uma Agenda Ambiental, Social e de Governança (ASG) com maior robustez. “O Banco não atua apenas ofertando crédito e desenvolvendo a Amazônia no aspecto econômico, a Instituição também amplia sua responsabilidade socioambiental, através de programas corporativos, políticas socioambientais, de patrocínios, ações de voluntariado”, explicou.