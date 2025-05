Programa de Aceleração de Startups de Impacto abre inscrições em Belém

Empreendedores e organizações do mercado de startups de Belém têm até o dia 27 de junho para se inscrever no Programa de Aceleração de Startups de Impacto. O programa foi lançado, na noite desta terça-feira (27), em Belém, em evento gratuito e aberto ao público, que pôde conhecer a proposta. A realização é da Coalizão Pelo Impacto, iniciativa que estimula ecossistemas locais (sistemas interconectados de pessoas físicas e jurídicas), a ACE Ventures, referência nacional em venture capital e a Açaí Valley, a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia, uma das principais comunidades de inovação da Amazônia.

Como o nome sugere, o Programa de Aceleração de Startups de Impacto quer fortalecer negócios de impacto, ou seja, que geram benefícios à sociedade. Uma oportunidade rara para quem já atua profissionalmente e quer crescer no mercado.

Presidente da Açaí Valley, Heleno Beckmann destacou que o diferencial do programa é o fato de ele agregar a expertise do centro sul e sudeste do país, a partir da parceria com a ACE Ventures, à expertise local, uma expertise amazônica sobre empreendedorismo.

Expertise sulista e amazônica em uma só proposta

"Ele é um programa realmente que vai preparar o empreendedor para uma realidade de Brasil bem interessante, por trazer a expertise do sul e sudeste e a nossa expertise local. E eu acho que uma motivação para você participar é que primeiro os benefícios são muito bons, tem mais de 500 mil em benefícios diversos e além disso, e aí é importante, esse benefício não é só para quem se der bem no "demo day" (ou "dia de demonstração"), se você for selecionado, você vai ter acesso aos benefícios. E a rede, acho que a rede que a Ace traz, é o mais importante, o networking”, detalhou o paraense Heleno Beckmann.

A ACE Ventures, explicou Heleno Beckmann, é uma aceleradora e uma consultoria, também. “Ela tem vários braços, e a ACE é uma das maiores aceleradoras da América Latina, é brasileira e tem sede em São Paulo. Então, justamente por causa do networking, nós juntamos a ACE e a Coalizão Pelo impacto, que aqui em Belém é coordenada pelo professor doutor Antônio Abelém. O programa é inteiramente gratuito para os participantes e financiado por edital da Coalizão, ela é a financiadora desta iniciativa”, informou Beckmann.

Representante da ACE Ventures, a gaúcha Luíza Leite apresentou a proposta do programa. Ela reiterou que a ideia é fortalecer startups que já trabalhem o impacto, e traduziu impacto como um produto que, de fato, melhora a qualidade de vida das pessoas. Ela deu um exemplo prático sobre um produto de impacto.

Produtos que impactam de modo positivo à sociedade

Luiza contou que ela própria desenvolveu um marketplace para diaristas. As diaristas se cadastraram na plataforma e Luíza e sua equipe buscavam clientes para as trabalhadoras domésticas. “Isso foi em Pelotas (RS), e com o tempo trazia maior renda para as diaristas, maior segurança também porque facilitava para os dois lados. E, no final das contas, a gente impactava diretamente na vida de pessoas com baixa renda. Tinha diaristas que compravam carros, casas, porque tinha um trabalho e uma demanda constante, né? Que é a parte mais difícil. Então isso é um negócio de impacto”.

De acordo com os organizadores, o programa terá seis meses de duração, com encontros online e algumas ações presenciais também. “A gente quer criar essa rede de networking e fazer com que as pessoas se conheçam e troquem, mas ele é 100% online, a gente vai pegar aí uma horinha da semana de todo mundo para passar no conteúdo. Vamos falar sobre marketing, de vendas, financeiro, jurídico, tecnologia, e como criar a cultura da sua empresa. Teremos workshops e mentores locais e do Brasil inteiro para apoiar esses negócios”, afirmou Luíza Leite.

Serviço:

Programa de Aceleração de Startups de Impacto

Inscrições online até dia 27 de junho, no site da Açaí Valley, acesse aqui

Site: https://www.acaivalley.com.br/event-details/oportunidade-para-empreendedores-de-belem