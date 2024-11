11ª edição da Feira Pará Negócios inicia com expectativa de movimentar R$ 20 milhões

Nesta sexta-feira (29), a 11ª edição da Feira Pará Negócios foi aberta ao público no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, prometendo movimentar o cenário econômico do Pará. O evento, que segue até 1º de dezembro, conta com mais de 250 expositores e tem a expectativa de gerar R$ 20 milhões em negócios, conforme destacou Elizabete Grunvald, presidente da Associação Comercial do Pará (ACP).

Grunvald ressaltou que a Pará Negócios é uma feira consolidada no calendário do mercado e a maior da região. “Nós temos microempreendedores e grandes empresas aqui. Temos produtos que já estão no mercado e lançamentos. Portanto, realmente é um mix”, explicou a presidente, enfatizando que o evento serve como uma grande vitrine para o estado.

Elizabete Grunvald

A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas circulem pela feira até domingo (1º). O tema deste ano, "Bioeconomia e Sustentabilidade", reflete a relevância da chegada da COP 30 no próximo ano. "Nós temos muito trabalho com a educação empresarial e ambiental, mostrando que é possível conciliar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente", acrescentou Grunvald.

Celso Sabino

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a importância do evento para o setor turístico. “O setor produtivo aquece o turismo, uma vez que a feira atrai pessoas e gera negócios no ramo. Participar deste momento é muito importante, já que a feira faz parte do calendário anual entre as programações mais importantes do estado”, afirmou.

Rose Maiorana

O Grupo Liberal também marca presença com um estande na feira, fazendo a cobertura do evento em tempo real. Rose Maiorana, diretora comercial do grupo, destacou a relevância de participar da programação. “As feiras são espaços importantes para contatos. Aqui encontramos antigos e novos parceiros e também conseguimos estabelecer novas possibilidades de negócios. Por isso, é muito importante estarmos presentes”, explicou.

Entre os expositores, Benedito Viegas, CEO da Resolve Energia Solar, e Jéssica Viegas, sócia-fundadora, reforçaram a proposta sustentável da empresa. “Com o passar dos anos, temos crescido cada vez mais. Este ano, trazemos novas propostas, como usinas de investimento e a venda de franquias. É um grande momento para trazer oportunidades ao empresário de Belém”, destacou Jéssica.

Nesta edição, Benedito revelou um grande lançamento: “Criamos um banco em parceria com outros fundos para trazer recursos para Belém e ajudar empresários locais a se prepararem para a COP 30, aproveitando todas as oportunidades que esse evento trará”, destacou o CEO.

Renan Malcher

Entre as novidades do mercado, o banco digital paraense VrdeBank se destacou. O CEO Renan Malcher, com experiência no setor financeiro, identificou a necessidade de um banco com foco em crédito e produtos voltados para o mercado local. O aplicativo será disponibilizado na primeira quinzena de dezembro, para pessoas físicas e jurídicas. “A primeira fase chega com o compromisso de estar ao lado do mercado local, auxiliando e entregando melhores oportunidades para os empreendedores nortistas”, afirmou Renan.

Representando o governo do estado, Paulo Bengtson, secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, destacou a importância do tema da feira. “A Pará Negócios é um balcão de negócios e o tema deste ano, bioeconomia e sustentabilidade, é especialmente relevante, pois o Pará tem sido pioneiro nessa abordagem”, concluiu.