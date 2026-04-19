Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

90% das empresas estão despreparadas para norma que exige foco em saúde mental; entenda

Nova norma torna riscos mentais ocupacionais, mas pesquisa revela que empresas carecem de integração e métricas para lidar com o desafio

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (DC Studio / Freepik)

A Norma Regulamentadora n.º 1 (NR-1) entra em vigor plenamente a partir de 26 de maio. A medida oficializa os riscos à saúde mental como riscos ocupacionais para empresas brasileiras. Apesar da proximidade do prazo estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o cenário corporativo nacional ainda demonstra preocupação e um grande desafio de adaptação.

Um levantamento recente, realizado durante o fórum HR First Class Rio de Janeiro com 300 lideranças de RH, revelou que poucas organizações estão preparadas para este novo panorama.

Despreparo corporativo na gestão da saúde mental

A pesquisa com grandes e médias empresas apontou um abismo entre a norma e a prática atual. Apenas 10,7% das organizações possuem uma estratégia de saúde mental plenamente estruturada e integrada.

A maioria das iniciativas existentes ainda carece de integração efetiva, mensuração de impacto real e conexão direta com os objetivos de negócio das companhias.

Os principais gargalos apontados por executivos

Executivos entrevistados indicaram os maiores obstáculos que impedem o avanço do tema nas empresas. A dificuldade em mensurar o retorno sobre o investimento (ROI) em saúde mental foi citada por 41,1% dos participantes.

Outro fator relevante são as limitações orçamentárias, apontadas por 28,6%. O tema ainda compete por verba com outras prioridades operacionais dentro das organizações.

Saúde mental como pilar estratégico de negócio

Para Marcos Scaldelai, diretor executivo do HR First Class, o problema é estrutural. A saúde mental ainda é frequentemente vista como uma "tarefa do RH" por muitos CEOs e diretores, e não como um pilar estratégico essencial.

Scaldelai reforça que a saúde mental precisa estar inserida na cultura da empresa. Ele lamenta que a alta liderança, muitas vezes, não a prioriza nas estratégias de negócios.

O lucro da prevenção e a redução de custos

Ignorar a saúde mental dos colaboradores não representa apenas um risco jurídico, mas também um prejuízo financeiro significativo para as empresas.

Em contrapartida, o grupo seleto de 8,9% das empresas que já atingiram maturidade no tema reporta ganhos expressivos em diversos indicadores. Impacto positivo superior a 20% foi observado em:

  • Absenteísmo e presenteísmo: resultando em menos faltas e maior engajamento real da equipe.
  • Produtividade: com equipes mais focadas e eficientes em suas atividades.
  • Custos de saúde: gerando uma importante redução da sinistralidade em planos de saúde.

Gestão por Dados: O Futuro Competitivo para Empresas

O mercado caminha para um cenário onde a saúde mental deixará de ser um "benefício" e se tornará uma métrica fundamental de sustentabilidade organizacional.

As empresas que transformarem suas iniciativas em modelos de gestão orientados por dados, mitigando estresse, assédio e sobrecarga, serão as mais competitivas no novo cenário regulatório.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GOVERNANÇA/NORMA NR-1/VIGÊNCIA/IMPLEMENTAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EXCLUSIVO

Exportações do Pará ao Oriente Médio crescem 53% no 1º trimestre de 2026, apesar da guerra na região

Avanço é puxado por maior volume exportado, diversificação da pauta e expansão em mercados como Iraque e Jordânia, mesmo com custos logísticos mais altos e instabilidade geopolítica

19.04.26 9h00

corrida contra o tempo

90% das empresas estão despreparadas para norma que exige foco em saúde mental; entenda

Nova norma torna riscos mentais ocupacionais, mas pesquisa revela que empresas carecem de integração e métricas para lidar com o desafio

19.04.26 8h33

TURISMO

Setor hoteleiro de Belém avalia legado pós-COP 30 e cobra plano de promoção

Taxa de ocupação na capital paraense registrou 50% em março. Setor espera chegar aos 60% de média no segundo semestre de 2026.

19.04.26 8h30

EMPREENDEDORISMO

LibTalks Amazônia chega ao Acre e promove debate sobre bioeconomia, inovação e preservação

Projeto do Grupo Liberal será realizado no dia 24 de abril, em Rio Branco, reunindo especialistas, empreendedores e representantes da sociedade civil

19.04.26 6h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

LOGÍSTICA

Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia

Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

12.04.26 6h00

PAGAMENTO

Pagamento antecipado do 13º salário começará ainda neste mês; confira o calendário!

Os valores serão divididos em duas parcelas de acordo com o número final do cartão de benefício

13.04.26 17h22

13º SALÁRIO ADIANTADO

INSS antecipa 13º de aposentados e pensionistas no Pará

Pagamentos serão feitos entre abril e junho e devem injetar R$ 1,6 bilhão na economia do estado

14.04.26 12h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda