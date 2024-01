59% das dívidas de brasileiros no cartão de crédito são com supermercado, diz Serasa

Em 2023, a maior parte das dívidas dos brasileiros que utilizam cartão de crédito foram feitas com compras em supermercados e hipermercados. A informação faz parte do levantamento “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023”, realizado pela Serasa em outubro do ano passado, com 11 mil pessoas de todas as regiões do país. Apesar de o cartão de crédito ser o principal tipo de dívida entre os inadimplentes no Brasil, quem prefere comprar mantimentos básicos, como alimentos, e pagar só no mês seguinte consegue manter o equilíbrio financeiro seguindo algumas dicas.

O economista Nélio Bordalo Filho, membro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon PA/AP), elenca algumas vantagens desta prática: a não necessidade de ter dinheiro no ato da compra; a maior segurança em não utilizar dinheiro físico; e a possibilidade de compras no crédito gerarem pontuação para trocar por milhas, em emissão de passagens aéreas ou compras em plataformas associadas às bandeiras dos cartões.

Os prejuízos, segundo o economista, aparecem quando o consumidor não paga a fatura no valor integral, por conta da elevação nos juros do financiamento. “Caso não haja planejamento financeiro e a pessoa não possa pagar a fatura, isso pode gerar problemas de inadimplência com o registro do CPF nos órgãos de proteção”, alerta o conselheiro do Corecon PA/AP. Por isso, é importante usar o cartão de crédito com responsabilidade, fazer o planejamento financeiro de acordo com o orçamento doméstico e possuir renda adequada com os gastos mensais do cartão, explica Nélio Bordalo.

A publicitária Andréa Nonato, 44 anos, está entre os paraenses que costumam usar o cartão de crédito para compras de mantimentos em supermercados. “Eu uso desde muito tempo, porque não sobra nada da minha renda pra poder fazer o supermercado e outras compras”, conta Andréa. A consumidora costuma gastar em torno de mil reais (aproximadamente 35% de sua renda) com este tipo de compra, no crédito.

“Sempre estou inadimplente e já atrasei várias vezes pagamentos. Uso o pagamento mínimo para administrar minhas dívidas” - Andréa Nonato, 44 anos, publicitária.

Percentual adequado para as compras

De acordo com o economista do Corecon PA/AP, o uso do cartão de crédito não deve ultrapassar 70% da renda mensal do indivíduo, considerando que há outras contas a serem pagas, como: energia, água, aluguel, prestações e outras despesas, de acordo com o orçamento pessoal ou doméstico. No caso do uso específico para o supermercado, a depender do tamanho da família e dos hábitos alimentares, em geral essas dívidas não devem ultrapassar 40% da renda total mensal.

Para quem deseja se endividar menos em 2024, o economista enumera algumas dicas:

1. Fazer uma lista de itens que estão em falta em casa;

2. Planejar a ida ao supermercado pelo menos três vezes ao mês, para as compras de produtos diversos, e uma vez por semana para compras de hortifrútis, que são perecíveis;

3. Pesquisar os preços;

4. Pagar a fatura no valor total, evitando os juros altos;

5. Aproveitar promoções ou descontos reais.