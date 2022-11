58° Encontro Ruralista começa nesta terça-feira (29) em Belém

Começa nesta terça-feira (29), na sede do Palácio da Agricultura, em Belém, o 58° Encontro Ruralista, que este ano terá como tema central “Alimentar é construir o futuro”. Serão dois dias de evento (29 e 30 de novembro), das 8h às 18h, com diversas palestras, além da apresentação de produtos em liderança de produção no Estado e tecnologias voltadas ao agronegócio, dentre elas placas solares, QR Code, drones e pó de rocha. Haverá ainda um espaço denominado “Feira Agro mais Perto”, com estandes que irão expor novidades no setor.

Promovido pelo Sistema Faepa/Senar/Fundepec/Núcleos/Sindicatos, com apoio da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o evento conta com a participação de lideranças sindicais rurais, coordenadores dos Núcleos Regionais e produtores rurais dos 144 municípios do Estado, além de autoridades, técnicos e palestrantes.

A programação conta também com demonstrações das cadeias produtivas do açaí, cana de açúcar, piscicultura e carcinicultura; exposição sobre as ações das formações técnicas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e Centro Integrado de Produção; e produtos como queijo, cachaça, suco de laranja, carne, mel, flores, casa de farinha e grãos.

Atualmente, o Pará é o maior produtor de búfalos, dendê, açaí, cacau, abacaxi e mandioca do Brasil, e também se destaca no país como segundo maior produtor de pimenta-do-reino, malva, limão e juta; terceiro maior rebanho bovino e produtor de coco da baía; quinto maior produtor de urucum, guaraná e laranja; oitavo maior produtor de banana, melancia, tangerina, sorgo e castanha de caju; nono maior produtor de mamão, arroz e borracha e décimo maior produtor de maracujá e palmito. O Estado ainda está entre os treze maiores produtores de soja do país.

Na produção de grãos, o Pará expandiu 191,8% entre os anos de 2010/2020. Já a aquicultura, teve um aumento de produção de 181,4% entre os anos de 2013/2020. Além disso, na pecuária, o Estado é o maior rebanho bubalino do país, com 750.301 cabeças, e o terceiro maior rebanho bovino do país, com 25 milhões de cabeças.