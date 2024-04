2º Conefisco Pará inicia com debates sobre reformas no sistema tributário nacional e estadual

O 2º Congresso do Fisco Estadual do Pará (2º Conefisco), evento que debaterá temas de interesse público, como a reforma tributária e a Lei Orgânica da Administração Tributária (Loat), teve início na noite desta quarta-feira (17) e seguirá até o dia 19 de abril no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém.

O evento inaugural contou com a presença da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, além do presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Francelino Valença - que fará uma palestra no segundo dia do evento - e do presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-PA), Charles Alcântara.

Durante os próximos dias, o congresso segue discutindo principalmente a Reforma Tributária aprovada em dezembro do ano passado e alvo de críticas principalmente da Fenafisco e do Sindifisco. O evento tem como público-alvo os servidores integrantes das Carreiras da Administração Tributária do Estado do Pará filiados ao Sindifisco, mas está aberto também a outros servidores e interessados no tema, mediante inscrição.

Charles Alcântara destacou a necessidade de uma nova reforma tributária para reestruturar o sistema fiscal brasileiro, afirmando que este onera os mais pobres e beneficia os chamados 'super ricos'. Ele enfatizou que é essencial que a sociedade se informe e não espere que os 'super ricos', que influenciam na legislação, promovam mudanças por conta própria.

“Não podemos esperar consciência dos super ricos, precisamos que a sociedade civil entenda a necessidade de outra reforma que reestruture de forma justa o sistema tributário brasileiro”, declarou.