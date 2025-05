110 agências dos Correios começam a atender aposentados com descontos indevidos do INSS no Pará

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios já podem, a partir desta sexta-feira (30/05), procurar uma das 110 agências dos Correios habilitadas no Pará para consultar, contestar e acompanhar a análise desses débitos. O novo serviço, fruto de uma parceria entre o INSS e os Correios, busca facilitar o acesso dos segurados aos canais de contestação, especialmente diante da dificuldade de atendimento nos meios digitais.

(Foto: Ivan Duarte)

Atendimento começa pelas grandes agências

Segundo o superintendente dos Correios no Pará, Marcelo Pinheiro, todas as grandes agências da Região Metropolitana de Belém – como Mosqueiro, Ananindeua, Marituba e Castanhal – já estão aptas a realizar os atendimentos.

“A pessoa procura a agência mais próxima, leva um documento com foto e o número do benefício. No sistema, ela poderá visualizar todos os descontos realizados, separar os autorizados dos indevidos e dar entrada no pedido de contestação”, explicou.

Marcelo Pinheiro, superintendente dos Correios no Pará. (Foto: Ivan Duarte)

Após a formalização do pedido, o INSS tem até 15 dias para apresentar uma resposta. Pinheiro ressaltou ainda que as unidades em locais mais distantes receberão o serviço posteriormente, por meio de ações itinerantes, com datas a serem divulgadas.

Fraudes afetam milhões; aposentados relatam prejuízos

Com um cenário nacional de cerca de 9 milhões de pessoas afetadas por fraudes, conforme dados divulgados pelo próprio INSS, casos no Pará expõem o impacto humano por trás dos números.

A aposentada Alda Azevedo, por exemplo, relata perdas de cerca de R$ 20 mil com descontos que ela afirma não ter autorizado.

“De um salário mínimo, estou recebendo só R$ 700. Já fui na Defensoria, na polícia, onde me mandam, eu vou. Agora quero saber: vão parar de descontar? Vão cancelar isso aí?”, questiona com indignação.

Ela admite ter feito até cinco empréstimos, mas aponta que os valores cobrados superam em muito o que realmente contratou: “Fiz empréstimo de até R$ 600, nunca me deram R$ 1.000. E agora aparecem valores absurdos.”

Falta de informação e canais limitados dificultam solução

O aposentado José Ribamar Tavares só percebeu que estava sendo lesado ao buscar informações no banco, após ver reportagens na TV. A filha dele tentou ajuda pelos canais digitais do INSS, sem sucesso. “Estava esperando uma oportunidade dessa, de atendimento presencial. Agora chegou a hora”, afirma.

José Ribamar. (Foto: Ivan Duarte)

Para ele, se os descontos forem recentes, é possível suportar. “Mas se forem de anos, aí é uma patifaria, uma pouca vergonha.”

Pequenos valores, grandes prejuízos ao longo do tempo

Para o aposentado da pesca Raimundo Oliveira, de 81 anos, o valor mensal descontado era pequeno – R$ 28,24. Mas, somado ao longo de cinco anos, o prejuízo já ultrapassa R$ 1.800.

“Eu via o desconto, mas não sabia o que era. Como sou leigo e ninguém resolvia, ficava por isso mesmo. Agora meu neto está me ajudando”, conta.

Raimundo Oliveira. (Foto: Ivan Duarte)

Ele lamenta que, mesmo tendo procurado bancos e o INSS diversas vezes, nunca obteve retorno satisfatório: “Eles pedem documento, a gente leva, mas nada é feito.”

Correios como porta de entrada para solução

Para o superintendente Marcelo Pinheiro, a participação dos Correios tem um papel social importante. “Nossa função é formalizar essas demandas e ajudar quem mais precisa. Por isso, houve capacitação específica para os atendentes lidarem com o sistema do INSS.”

(Foto: Ivan Duarte)

Beneficiários que desejam contestar os descontos devem buscar no site dos Correios ou do INSS a relação das agências habilitadas. Documentos como RG, CNH ou CPF e o número do benefício são essenciais para o atendimento.

Serviço:

O quê: Contestação de descontos indevidos do INSS;

Onde: Agências dos Correios habilitadas no Pará;

Quando: A partir de 30 de maio;

Documentos necessários: Documento com foto (RG, CNH, CPF) e número do benefício;

Resultado: Retorno do INSS em até 15 dias após abertura do pedido.