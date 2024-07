Trisal em V, quadrado e N: conheça os tipos de relações não monogâmicas

Com a crescente discussão sobre relacionamentos não monogâmicos, o termo "trisal" tem se popularizado cada vez mais. Recentemente, a história de duas irmãs casadas com o mesmo homem gerou bastante polêmica nas redes sociais. O caso trouxe ainda mais visibilidade a esse tipo de relação, gerando curiosidade sobre as diversas formas de configuração de um trisal.

No caso que viralizou, o relacionamento é classificado como um "trisal em V", onde o marido, Marcelo, mantém relações individuais com as irmãs Ananda e Deica, que por sua vez não possuem um vínculo amoroso entre si. Os trisais podem assumir diversas formas, com regras e dinâmicas únicas para cada relação. Conheça os tipos de trisal e o que cada um significa:

Tipos de Trisal

Trisal em V

No formato "V", um dos membros mantém um relacionamento com os outros dois, mas estes dois não têm relação entre si. Nesse caso, o vértice do V é chamado de pivô e as extremidades são conhecidas como braços.

É como se o relacionamento fosse dividido em dois braços, onde cada um dos parceiros do pivô tem um relacionamento individualizado com ele. Este formato é comum quando os poliamoristas são heterossexuais. As pessoas que não têm contato amoroso podem ser monogâmicas. É o caso de Ananda, Deica e Marcelo. Marcelo é o pivô, enquanto as irmãs Ananda e Deica, os braços, não têm relações amorosas entre si.

Trisal em triângulo

No formato "triângulo", as três pessoas envolvidas têm uma relação amorosa entre si. Todos os membros mantêm afetividade e vínculos românticos uns com os outros, formando um verdadeiro triângulo amoroso.

Trisal em T

O trisal em "T" é quando um casal ou dupla, que já tem uma relação estabelecida mais próxima, mantém um relacionamento com uma terceira pessoa que se relaciona com eles, mas sem um vínculo tão estreito.

Este formato é, por vezes, utilizado mais para situações de ménage à trois do que para uma relação poliamorosa contínua.

Trisal em quadrado

O trisal em "quadrado" expande a configuração para incluir quatro pessoas que estão envolvidas sexual e afetivamente. Cada pessoa pode ter uma relação amorosa com as outras três, criando um relacionamento mais complexo, com um conjunto de vínculos.

Trisal em N

Neste formato, há dois casais diferentes que se inter-relacionam de maneira específica. Cada casal é composto por um homem e uma mulher, e as mulheres mantêm um relacionamento amoroso entre si, formando a base do "N".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)