Site especializado em 'relacionamento Sugar' tem mais de 1 milhão de novos usuários em 2024; conheça

A procura por este tipo de relacionamento tem crescido cada vez mais, então há plataformas especializadas para unir as pessoas que estão a procura de um relacionamento Sugar. Dentre estes ambientes virtuais, existe o MeuPatrocionio.com, que registrou mais de 1 milhão de novos usuários apenas em 2024. Ao todo o site conta com mais de 16 milhões de pessoas, se tornando a maior plataforma de "relacionamento Sugar" na América Latina.

O "relacionamento Sugar" é um estilo recente de viver um relacionamento a dois. O casal é formado por uma pessoa que deseja custear as despesas, vontades e caprichos da outra pessoa, em que a sua única função é receber os mimos. Essa dinâmica pode variar conforme as vontades das pessoas envolvidas, já que se trata de um relacionamento de benefícios mútuos.

Neste ano, a empresa relevou que 917 mil mulheres se cadastraram como Sugar Babies, que são mulheres que oferecem a sua beleza para estarem no relacionamento. Enquanto isso, mais de 215 mil homens se cadastraram como Sugar Daddies, responsáveis pelo pagamento das custas que este tipo de relacionamento vai ter.

"Cada vez mais percebemos que as pessoas estão insatisfeitas por não encontrarem o que realmente desejam em um relacionamento, muitas vezes por estarem procurando nos lugares errados, já que um grande percentual dos relacionamentos hoje começa online. Isso fez com que muitas migrassem para aplicativos e sites que valorizam conexões reais, com foco na qualidade das relações e não no número de pessoas. Hoje, o que as pessoas buscam é algo profundo, que tenha significado e que se encaixe melhor em sua vida", explicou o especialista em relacionamento da plataforma, Caio Bittencourt.

Além disso, o MeuPatrocionio contou com quase 126 milhões de mensagens trocadas entre os usuários na própria plataforma. Outro dado que chama atenção é em relação ao número de matches (melts) - ou seja, o número de pessoas de se interessaram mutuamente - chegou a mais 509 mil. Estes dados mostram o volume de engajamento que o ambiente proporciona para os seus usuários.

Caio Bittencourt afirma que: "Estamos entrando em um momento em que a qualidade supera a quantidade. As pessoas estão mais certas do que querem e, por isso, buscam ferramentas que ajudem a conectar com quem realmente tem os mesmos objetivos. Isso explica o sucesso dos relacionamentos Sugar, que têm mostrado uma grande tendência de crescimento contínuo, superando os aplicativos de namoro tradicionais".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)