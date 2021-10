'Sugar Mommy' paga R$ 100 mil por mês para namorado 'fazer o que ela quiser'

Uma mulher identificada como Julie, de 44 anos, publicou uma série de vídeos no Tik Tok relatando seu relacionamento amoroso com seu companheiro, que é 15 anos mais novo do que ela. Nos registros, a moça revelou que paga 15 mil libras, cerca de R$ 100 mil por mês, para que o rapaz faça 'qualquer coisa que ela quiser'. As informações são do Metrópoles.

A diferença de idade fez os seguidores de Julie questionarem como seria o relacionamento entre o casal. Ela, por sua vez, respondeu todas as perguntas e ainda relatou que, no último mês, o namorado recebeu menos, pois esqueceu de limpar a piscina. Em outro vídeo, a influencer aparece limpando a casa e brincando com a situação: "Quando eu limpo a casa ao invés de fazer o meu 'sugar baby' fazer isso".

Para quem não sabe, "sugar baby" é o termo usado para jovens que são bancados por parceiros mais velhos.

As gravações causaram várias reações entre os seguidores da moça, alguns criticando e outros querendo ficar no lugar do rapaz. “Vou duelar com esse homem por seu lugar”, disse um. “Dói ver outra pessoa vivendo seu sonho”, confessou outro.