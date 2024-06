Oração forte pelos médicos

A oração pelos médicos serve para pedir a Deus que os ilumine durante a atuação de sua nobre profissão, a qual é dedicada a cuidar e proporcionar o melhor estado de saúde aos pacientes. Por isso, em agradecimento, elevemos nossas preces por todos os médicos.

Abaixo, veja a oração forte por estes profissionais.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem

"Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Abençoadas sejam suas mãos para que encontrem no doente a razão do mal. E que tenham sempre, depois, um gesto de consolo para sanar desesperos e aflições.

Bendito seja o seu destino e sua profissão. Destino de viver: Profissão de curar para o viver. Atributos tantas vezes confundidos e mal interpretados.

Bendito seja o juramento prestado ao se formar e que às vezes é tão penoso cumprir! Se for fiel demais, limitado na ação e, se transgredir um pouco, sofrerá punições.

Bendita seja sua vida! Porque nós precisamos de você, embora pelas circunstâncias. Abençoada e bendita seja sua vida entregue a luta contra a morte.

Ó misericordioso Pai, que fez o homem à sua imagem e semelhança, e fez do seu corpo um templo do Espírito Santo.

Nós te pedimos. Santificai, nossos médicos."

Em seguida, reze um Pai Nosso.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)