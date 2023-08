Oração para ter harmonia na família e em casa

Infelizmente, por desentendimentos ou diferenças entre ideologias, uma família acaba se dissociando e se afastando cada vez mais. As vezes, contornar esses problemas e reascender a harmonia em casa pode parecer um desafio, já que essa vontade tem que vir de ambas as partes.

Na oração, encontra-se um momento íntimo com Deus para pedir pela união entre a família, entendendo que cada ser humano têm sua própria personalidade, vontade, sonhos etc. Compreendendo isso, juntos podem tornar uma relação mais feliz e saúdavel entre todos, na base do amor e respeito assim como Jesus, o filho de Deus, nos ensinou.

Para pedir pela harmonia em na família e em casa, confira as orações abaixo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para Harmonia da Família

"Senhor, trazei a este lar a harmonia tão necessária nos dias de hoje, que nenhum desejo ruim recaia sobre alguém desta família.

Que a ordem, o respeito mútuo, a alegria e a fé, sejam sempre nosso caminho a seguir, por várias gerações.

Amém."

Oração para harmonia no lar

Em nome da Divina presença de Jesus Cristo em meu coração, peço aos anjos da harmonia familiar para atuar, aqui e agora, em meu lar e no lar de todos os meus familiares.

Que haja harmonia, serenidade, sabedoria, amor e fraternidade em nós.

Que a nossa família torne-se um exemplo vivo da grande harmonia universal.

Que cada um de nós reconheça no outro a grande luz divina e que nossos pensamentos e atos reflitam a luz de Cristo em nosso coração.

Com humildade e fé, agradeço e declaro a força de nosso amor.

Que assim seja.

Amém.

Oração da Família

"Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa comunidade

Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o Vosso mandamento de Amor, a exemplo da família de Nazaré.

Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter, para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia.

Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes.

Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos, e dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximem de nossa família.

Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos quando quiserdes chamar a Vosso serviço.

Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais.

Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar hoje e sempre.

Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)