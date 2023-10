Oração para ter uma boa semana

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à sua presença. Com ela, é possível conversar com o criador, suplicar por bênçãos, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importando o lugar em que se encontrar.

Abaixo, confira a oração para promover limpeza espiritual e ter mais disposição para encarar mais uma semana que inicia.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

“Vem Jesus! Vem meu forte Protetor!

Dá a este Teu humilde servo

paz na semana que se inicia.

Inunda meu cérebro com bons

pensamentos e concede a

meu corpo saúde e vigor.

Transmite-me Tua força e coragem

e faz-me sentir que estás sempre

comigo, para enfrentarmos juntos,

vitoriosos, os fardos de cada dia.

Abranda minhas agitações e

atropelos e dá-me discernimento

para escolher os caminhos melhores

e mais santos, na vontade do Pai.

Vem filho de Deus! Fazer desta

semana a Tua semana, para

que eu possa repartir o amor

que Tu me dás. E todo o bem

que eu fizer, prometo,

será sempre por Ti.

Amém!”

Versão em vídeo com legenda

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)