A oração do Pai Nosso é uma das orações mais conhecidas mundialmente para conversar com Deus. A prece é indicada para remissão de pecados, momentos de agradecimentos, e também para os momentos de adversidades, ocasiões em que algumas coisas não vão pelo caminho desejado e entende-se que é a vontade Dele. Ela é bastante usada nas orações do terço, onde é proferida 6 vezes, alternando entre a oração da Ave Maria e a oração do Credo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração do Pai Nosso

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

