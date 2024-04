Oração para conseguir dinheiro e quitar as dívidas

Sem dúvidas, uma das maiores preocupações do brasileiro é como pagará as dívidas. Às vezes, a falta de gerenciamento do dinheiro que se recebe acaba transformando a situação em uma bola de neve, com juros que pesam ainda mais no bolso.

Nesse caso, a oração é uma boa aliada para resolver essas situações financeiras. Abaixo, confira uma prece para conseguir dinheiro e quitar as dívidas.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Orações

Primeira oração

"Pai Celestial que me deste o universo como herança, abre-me a fonte da riqueza infinita para que agora mesmo eu comece a pagar todas as dívidas e mergulhar na abundância sem fim. Sei que todo o pedido, feito com fé, obtém o resultado, como ensinou Jesus, por isso este meu pedido, para que todas as minhas contas sejam pagas divinamente, já está sendo atendido"

Segunda oração

“Deus Todo-Poderoso, amoroso e misericordioso, peço humildemente que me ajude a quitar minhas dívidas. Coloco minha vida em tuas mãos. Traga-me paz, saúde, prosperidade e abundância. O Senhor é o dono de toda riqueza deste mundo, ajude este humilde servo a honrar seus compromissos."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)