A oração do Preto Velho é indicada para pedir proteção e realização de milagres. O dito “Preto velho” é uma das entidades espirituais da Umbanda, são espíritos que têm uma sabedoria ancestral e retornam à terra para orientar e amparar os descendentes, trazendo revelações sobre a vida, desfazendo demandas, curando e realizando milagres. Uma das características dos Pretos Velhos é que eles são especialistas em ervas para chás, banhos e simpatias.

O Dia do Preto Velho é celebrado no dia 13 de maio, onde as festas são para comemorar as entidades de velhos e velhas pretos e escravos, que voltaram à terra para mostrar os melhores caminhos e ajudar quem veio deles. Os Pretos Velhos são representados pelas cores preto e o branco, onde se acende velas nas cores referidas. Na semana, o dia sagrado é a segunda-feira, o mesmo de Exu e Obaluaiê.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido.

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo.

Comece a oração.

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que conheceu, como os negros escravizados, as dores da humanidade. Bendito farol que ilumina e guia as santas almas da falange dos Pretos-Velhos, fazei-me manso(a) em minha razão, mas não submisso(a) aos desmandos alheios, fazei-me ciente de minhas ações e do quanto elas podem ser beneficiadoras ou prejudiciais a mim mesmo(a).

Fazei com que o Preto-Velho - ou Preta-Velha - (diga o nome), me abençoe e proteja sempre. Auxilia-me nas minhas necessidades e, nas horas de desespero, amparai-me. Não permita que meu coração seja um baú de mágoas e dores. Limpai-me e purificai-me para que eu seja digno(a) de sua presença salutar. Afasta de mim todo mau-olhado, inveja, feitiçaria, mau espírito, tudo que possa me tirar da trilha da fé, devoção, caridade, dedicação e amor.

Esteja sempre comigo a cada momento, amansando as ânsias brutas, os desejos desenfreados. Guia-me durante os dias e noites. Dai-me amparo, carinho e colo para que, descansado(a) e protegido(a), assim revigorado(a) no corpo e na fé, eu possa continuar minha caminhada em paz e prosperidade, em saúde e cura, até o dia em que Oxalá quiser nosso encontro. Assim, confiante da graça de vossa proteção em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria e de José, agradeço. Amém".

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)