A oração para Oxum, orixá da fertilidade, é indicada para pedir fartura e prosperidade. O elemento que lhe representa é a água doce, símbolo universal da riqueza e prosperidade, que está nos rios, lagos, fontes, cachoeiras e regatos. Ela representa a força da união matrimonial e abundância dos bens materiais, atuando para o amor, fraternidade e união.

Oxum é a segunda esposa de Xangô, orixá dos trovões, e representa a sabedoria e o poder feminino. Ela é vista também como a deusa do ouro e do jogo de búzios.

O dia de Oxum é comemorado dia 12 de outubro no Brasil, cultuada tanto na umbanda quanto no candomblé, religiões essas de matrizes africanas. No sincretismo religioso, onde o catolicismo associa cada orixá a uma imagem católica, Oxum é sincretizada como Nossa Senhora da Conceição, comemorada no dia 8 de dezembro.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido.

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo.

Comece a oração.

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Salve Oxum, dourada senhora da pele de ouro, bendita são tuas águas que lavam meu ser e me livram do mal. Oxum, divina rainha, bela orixá, venha a mim, caminhando na lua cheia, trazendo em suas mãos os lírios do amor de paz. Torna-me doce, suave e sedutor como tua és.

Oh! mamãe Oxum, proteja-me, faça que o amor seja constante em minha vida, e que eu possa amar toda a criação de Olorum. Proteja-me de todas as mandingas e feitiçarias. Dai-me o néctar de sua doçura e que eu consiga tudo o que desejo: a serenidade para agir de forma consciente e equilibrada.

Que eu seja como suas águas doces que seguem desbravadoras no curso dos rios, entrecortando pedras e se precipitando as cachoeiras, sem parar nem ter como voltar a traz, apenas seguindo meu caminho. Purifique minha alma e meu corpo com suas lágrimas de alento. Inunda-me com sua beleza, sua bondade e seu amor, enchendo minha vida de prosperidade. Salve Oxum!”.

Versão pronunciada

