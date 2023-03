A oração para Zé Pilintra, guia espiritual que faz parte da linha de malandros na Umbanda, é indicada para pedir proteção, suporte, orientação e para reverenciar a entidade malandra. O guia é um espírito muito iluminado que trabalha em prol daquelas pessoas marginalizadas, já que ele foi um órfão, negro, imigrante e pobre que sofria bastante discriminação da sociedade.

No Brasil, no dia 28 de outubro é celebrado, pela Umbanda, o dia de Zé Pelintra. Surgido no Nordeste do país, o guia espiritual é cultuado e incorporado em giras dos terreiros da Umbanda. Em 2022, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou um projeto que inclui o Dia do Zé Pelintra no calendário oficial da cidade, comemorado no dia 7 de abril.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido.

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo.

Comece a oração.

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Salve Deus, Pai Criador de todo o Universo.

Salve Oxalá, força divina do amor, exemplo vivo de abnegação e carinho.

Bendito seja o Senhor do Bonfim.

Bendita seja a Imaculada Conceição.

Salve Zé Pelintra, mensageiro de luz, guia e protetor de todos aqueles que em nome de Jesus praticam a caridade.

Dai-nos Zé Pelintra, o sentimento suave que se chama misericórdia. Dai-nos o bom conselho. Dai-nos a proteção quando puderdes. Dai-nos o apoio, a instrução espiritual de que necessitamos para darmos aos nossos inimigos o amor e a misericórdia, que lhe devemos por amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos o homens sejam felizes na terra e possam viver sem amarguras, sem lágrimas e sem ódios.

Tomai-nos, Zé Pelintra, sob a vossa proteção; desviai de nós os espíritos atrasados e obsessores, enviados pelos nossos inimigos encarnados e desencarnados e pelo poder das trevas.

Iluminai o nosso espírito, nossa alma, nossa inteligência e o coração, abrasando-nos nas chamas do vosso amor por nosso Pai Oxalá.

Valei-me, Zé Pelintra, nesta necessidade, concedendo-nos a graça de vosso auxílio junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, em favor deste pedido que fazemos agora (faz-se o pedido).

E que Deus Nosso Senhor, em sua infinita misericórdia vos cubra de bênçãos e aumente a vossa luz e a vossa força, para que mais e mais possas espelhar sobre a terra a caridade e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo.

