A oração para acalmar o coração serve para acalentar as angústias que parecem não ter fim. Para acreditar que Deus está sempre com os melhores planos e Nele confiar. A prece promove uma maior conexão com o Nosso Senhor, entregando o coração à Ele para acalmar a mente e não agir compulsivamente.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Espírito Santo, neste momento venho fazer essa oração para acalmar o meu coração porque confesso, ele anda muito agitado, ansioso e às vezes triste por situações difíceis que passo na minha vida.

Sua sagrada palavra diz que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, tem como papel consolar os corações.

Então, te peço, Espírito Santo consolador, vem acalmar o meu coração, e me fazer esquecer dos problemas da vida que tentam me derrubar.

Vem, Espírito Santo! Sobre o meu coração, trazendo consolo, e fazendo com que ele se acalme.

Preciso de sua presença em meu ser, pois sem Ti eu não sou nada, mas, com o Senhor eu posso todas as coisas.

O Senhor é quem me fortalece!

Creio, e declaro em nome de Jesus Cristo assim: Meu coração se acalme! Meu coração se acalme! Meu coração receba paz, alívio e refrigério! Que assim seja. Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)