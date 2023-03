Oração 'Salve Raínha', a Maria, mãe de Jesus

A oração Salve Rainha é uma das preces mais conhecidas para Nossa Senhora, mãe de Jesus. Dirigindo várias qualidades à Mãe de Deus, a prece é uma forma de homenagear a Virgem Santíssima, Rainha do céu e da humanidade. Ela é uma das orações enunciadas no terço, remetida com um desenho ou imagem referente a Maria.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração Salve Rainha

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve!

A vós bradamos os degredados filhos de Eva.

A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.

Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei,

e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre,

ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria.

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,

para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Amém.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)