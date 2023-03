A oração do Credo é utilizada pode ser utilizada para todas as finalidades e pode ser rezada a qualquer hora do dia. Ela serve principalmente para aumentar a fé em Deus, e ideal para rezar em momentos de adversidade da vida.

Geralmente, a prece é bastante usada em novenas e missas, acompanhada da oração do Pai do Nosso e da oração de Ave Maria, que buscam potencializar a fé e pedir benções e proteção na vida.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Creio em Deus pai todo poderoso,

criador do céu e da terra,

e em Jesus cristo seu único filho, nosso senhor

que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo,

nasceu da virgem Maria, padeceu sob pôncio Pilatos, foi crucificado,

morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia

subiu aos céus e está sentado a direita de Deus pai todo poderoso donde há de vir

e julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito santo,

na Santa igreja Católica,

na comunhão dos santos,

na remissão dos pecados

na ressurreição da carne

e na vida eterna.

Amém.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)