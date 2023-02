Oração de Nossa Senhora de Lourdes para pedir cura ao doente

A oração para pedir proteção à Nossa Senhora de Lourdes é indicada para pedir cura dos doentes. Venerada desde o século XIX, a santa protetora dos doentes e enfermos é uma das invocações marianas atribuídas à Virgem Maria por conta de relatos das aparições e milagres que foram presenciados por Santa Bernardete Soubirous, em uma gruta de Lourdes, na França.

A santa, por sua vez, realizou um milagre grandioso na época: revelou uma espécie de água que curava, milagrosamente, os enfermos, quando nem a medicina conseguia.

Oração

“Sob a Tua proteção procuramos refúgio, Virgem Imaculada de Lourdes, que és o modelo perfeito da criação segundo o plano original de Deus. A Ti, neste dia, confiamos os doentes, os idosos, as pessoas sozinhas: alivia o seu sofrimento, enxuga as suas lágrimas e obtém para cada um a força necessária para realizar a vontade de Deus.

Sê o amparo de todos que aliviam, dia após dia, os sofrimentos destes irmãos. E ajuda-nos a crescer no conhecimento de Cristo, que, com a Sua morte e ressurreição, venceu o poder do mal e da morte.

Nossa Senhora de Lourdes, intercede por nós!"

