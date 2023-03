A oração Maria passa na frente é uma das que mais ajuda os devotos de Nossa Senhora, atendendo até aos pedidos mais difíceis, àqueles que podem parecem ser impossíveis de se resolver.

Sendo assim, a prece é indicada para quando estiver passando por dificuldades e adversidades na vida, para que a Virgem Santíssima possa interceder por meio da oração Maria Passa na Frente.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido. Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo. Comece a oração. Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos.

Abrindo portas e portões.

Abrindo casas e corações.

A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos.

Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver.

Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance.

Tu tens poder para isso!

Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações.

Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições.

Tira teus filhos da perdição!

Maria, tu és Mãe e também a porteira.

Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho.

Maria, eu te peço: PASSA NA FRENTE!

Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti.

Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção.

Só tu, com o poder de teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)