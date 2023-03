A oração do Livramento é indicada para afastar todas as pessoas e as coisas que fazem mal à sua vida, atrapalham o desenvolvimento pessoal e espiritual. Além disso, a prece traz proteção contra todo o mal e inveja existente. Com a força de Deus e muita fé, a oração auxilia nos momentos de adversidades, onde Jesus Cristo, Nosso Senhor, ilumina os caminhos.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido.

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo.

Comece a oração.

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Ó Deus, dominador de minha alma.

Senhor, perdoa os meus pecados, e liberta-me nesta hora das doenças, das dores e das aflições.

Preciso de sua ajuda e do sangue de Jesus Cristo, que tem poder para ajudar-me a vencer as lutas do dia-a-dia, e quebrar todas as forças malignas de satanás, que está tirando a minha paz.

Jesus, estendei as vossas mãos agora sobre mim, livrando-me dos desastres, dos assaltos, das violências, das invejas e de todas as obras de feitiçarias.

Ó mestre Jesus, ilumina os meus pensamentos e meus caminhos, afim de que, onde quer que eu vá, não encontre empecilhos.

E guiado pela vossa luz, me desvie de todas as armadilhas preparadas por meus adversários.

Jesus abençoe toda a minha família, o meu trabalho, o meu pão de cada dia e a minha casa, cobrindo com o seu poder e dando-nos prosperidade, fé, amor, alegrias e felicidades.

Porque em paz me deitarei, em paz dormirei, e em paz também andarei, porque só Tu Senhor, me faz andar em segurança.

O Senhor escutar esta minha oração, porque eu invocarei o seu nome de dia e de noite.

E o Senhor mostrará a minha salvação.

Amém Jesus.

Amém.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)