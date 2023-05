A oração da noite de agradecimento é uma forma de demonstrar gratidão por Deus por mais um dia de vida. Para agradecer pela alimentação, pela saúde, pela proteção deentes queridos, familiares e amigos e para pedir perdão pelos pecados. A prece feita antes de dormir solicita por uma boa noite de sono e que o próximo dia seja repleto de bençãos.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Em nome do Pai, do Filhoe do Espiríto Santo.

Amém.

Senhor, obrigado por mais esse dia.

Obrigado pelos pequenos e grandes dons que a sua bondade colocou em meu caminho em cada instante dessa jornada.

Obrigado pela luz, pela água, pelo alimento, pelo trabalho, por este teto.

Obrigado pela beleza das criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças,pelo gesto amigo, pelo amor.

Obrigado pela surpresa de sua presença em cada ser.

Obrigada por seu amor que nos sustenta e nos protege, pelo seu perdão que me dá sempre uma nova oportunidade e me faz crescer.

Obrigada pela alegria se ser útil a cada dia e com isso ter a oportunidade de servir a quem está do meu lado e de alguma forma, servir a humanidade.

Que amanhã eu seja melhor.

Quero antes de dormir, perdoar e abençoar a quem me magoou neste dia.

Quero também pedir perdão se magoei alguém.

Abençoa senhor o meu descanso, o descanso do meu corpo físico e meu corpo astral.

Abençoa também o descanso dos meus entes queridos, meus familiares e meus amigos.

Abençoa desde já a jornada que vou empreender amanhã. Obrigado Senhor, boa noite!

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal.

Amém."

Versão pronunciada

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)