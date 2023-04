Oração poderosa para pedir emprego

Por desventuras da vida, algumas pessoas perdem os seus postos de trabalhos ou não conseguem ser aprovadas em uma entrevistas de emprego. Essa é uma realidade de milhões de pessoas que dependem unicamente do salário obtido pela força de trabalho. Com a ajuda de Deus Pai, uma luz no fim do caminho poderá ser encontrada e uma vaga em um emprego conquistada. Confira a oração poderosa para pedir um emprego.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Santo Antônio, olha compassivo para minha necessidade.

Preciso de trabalho para cumprir o mandamento do Senhor.

Preciso de trabalho para o sustento meu e dos meus familiares.

Faz com que eu encontre um trabalho digno, honrado e remunerado.

Ajude-me neste momento angustioso, tu que conheceste o valor do trabalho,

o sacrifício da fome, a alegria de ter um lar feliz.

Amém.

