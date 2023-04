Oração forte e poderosa para abrir caminhos com o salmo 34

O Salmo 34 serve para exaltar o Senhor Deus Pai, agradecendo pela vida que, apesar das adversidades, é uma dádiva. A junção da oração para abrir caminhos juntos com os 22 versículos do Salmo 34 do apóstolo Davi se torna bastante poderosa quando rogados juntos, para que os pedidos sejam intercedidos e o nome do Senhor exaltado. Veja a prece forte e poderosa para abrir caminhos com o salmo 34

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Senhor Jesus, abre os meus caminhos, para que eu possa prosseguir minha vida com mais alegria.

Abre meus caminhos, para que eu possa dizer seu santo Nome, por amor e gratidão.

Sim, senhor Jesus, lhe agradecendo pelo milagre de uma vida refeita, com a saúde restabelecida, a fé aumentada, o dinheiro para viver com dignidade e conforto e o sorriso de novo nos lábios.

Lhe agradeço, Pai Celestial, por tudo em minha vida. Eu tenho plena certeza de que serei atendida, porque me entreguei totalmente aos seus cuidados, como bom pai que o Senhor sempre me foi e sempre me será.

Abençoa, também, cada um de meus familiares e entes queridos, dando Sua proteção e bondade, Seu amor de pai e o seu poder de Deus!

1. Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca.

2. A minha alma se gloriará no SENHOR; os mansos o ouvirão e se alegrarão.

3. Engrandecei ao SENHOR comigo, e juntos exaltemos o seu nome

4. Busquei o SENHOR, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.

5. Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficarão confundidos.

6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu; e o salvou de todas as suas angústias.

7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.

8 Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.

9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem.

10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará.

11. Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.

12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?

13. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.

14. Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a.

15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.

16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.

17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias.

18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.

19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.

20. Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra.

21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos.

22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido.

