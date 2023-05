A oração poderosa de efeito imediato serve para quem quer quem uma medida aconteça urgentemente, pois não há muito tempo para se esperar. Com esta prece e a fé em Deus, ser onipresente, onipotente e onisciente, todos os obstáculos que interferem para resolução de um problema, que parecem ser impossíveis de ser deixados de lado, se tornam possíveis.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Hoje eu… (diga o seu nome completo), neste momento, lugar e dia, me reconheço a Ti Senhor Jesus cristo como pecador, e peço humildemente o perdão dos meus pecados.

Hoje eu suplico que olhes para mim Senhor com seus olhos cheios de bondade e amor e convertas toda a escuridão da minha vida em luz radiante, por favor Senhor, me lave com Seu Precioso Sangue, me cubra com o seu manto, estenda até mim a sua Poderosa mão e console minha alma, acalme minha inquietação.

Eu suplico Senhor Jesus, tire do meu caminho todos os obstáculos, tanto espirituais como materiais, que bloqueiam e dificultam minha existência.

Senhor, afaste toda a maldade, inveja, dano, ou má vontade contra minha pessoa, contra minha família, meus bens, ao meu redor e aumente dia a dia a minha fé em Ti.

Me amarre ao coração santíssimo de sua Mãe, a Senhora e Rainha do Céu, minha amada Virgem Maria, para que nada possa me ferir e causar dano.

Faça com que a minha vida chegue ao bem-estar, que possa avançar e melhorar no trabalho, que todos os meus empreendimentos sejam bem sucedidos, que meus investimentos tenham sorte e fortuna; faça com que a minha vida sentimental seja plena, que eu tenha ao meu lado a pessoa amada e que eu consiga ser correspondido no amor.

Me permita alcançar prosperidade material e ter aquilo que é preciso para viver confortavelmente, me ajude a realizar os meus sonhos, sobretudo, meu Senhor, conceda-me:

(Faça aqui o seu pedido).

Senhor eu peço crendo em Sua Vontade Santíssima e na Sua Infinita Misericórdia e Sabedoria.

Hoje eu quero renunciar a todos aquilo que não é digno nem grato perante os seus olhos, e coloco minha confiança no seu Poder, Padre Santo do Amor Eterno, sabendo que escutas as súplicas sinceras da minha alma e que não me será negada sua ternura e clemência para solucionar minhas dificuldades e deficiências.

