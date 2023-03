Oração a Oxalá para pedir proteção e sucesso

A oração a Oxalá é indicada para ser rogada nas primeiras horas do dia para que, ao decorrer dele, sucesso e proteção sejam intercedidos pelo Nosso Pai. O dia de Oxalá é comemorado no dia 25 de dezembro, no mesmo dia de Jesus Cristo, quem o representa no sincretismo religioso.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Meu Pai Oxalá, neste dia que começa, venho pedir a paz a alegria e seu grande axé!

Reveste-me com a Vossa Luz e destrua as trevas que atravessarem meus caminhos.

Envolva-me em seu pano branco de paz, em tua Luz, a cada instante de meu dia.

Que Vossa sábia ajuda seja minha companheira durante todo o dia, e ilumine meu dia através de Vossa divina inspiração.

Que eu encontre neste dia, pessoas a quem eu possa confiar e compartilhar Vossa energia de paz, trazendo conforto a quem necessita e que eu possa receber somente as boas emanações da energia das pessoas.

Que eu possa conviver com todos que me cercarem hoje e com Vossa emanação de paz, todos sintam que minha presença seja amigável. Com Vossa Luz Meu Pai Oxalá, faça com que todos que vejam minhas vitórias, sintam-se também vitoriosos!

Que este dia eu compartilhe com todos a Luz de um Dia de Vitória, pois tenho sofrido injustiças e dores na alma e peço agora a paz e o alívio para o corpo e para o espírito. Traga sucesso em meus trabalhos para que eu tenha um dia de realizações positivas.

Que assim seja!

Axé Meu Pai Oxalá! Axé Babá!

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de Oliberal.com, Carlos Fellip)