Nasa desenvolve telescópio para buscar vida fora do sistema solar

A Nasa (Agência Aeroespacial dos Estados Unidos) anunciou, no último dia 31 de maio, uma missão de buscas por vida fora do sistema solar. O Observatório de Mundos Habitáveis (Habitable Worlds Observatory - HWO) conta com desenvolvimento de telescópio, que poderá ser o primeiro designado para a tarefa. A agência selecionou três propostas de indústrias para desenvolver tecnologias direcionadas ao HWO.

VEJA MAIS

A missão tem por objetivo encontrar planetas como a Terra que estejam ao redor de estrelas semelhantes ao Sol. Assim, será possível estudar as especificações químicas atmosféricas e investigar outras questões do sistema solar e do universo. Por enquanto, a Nasa está planejando os estágios da missão e estabilizando o projeto HWO no escritório localizado em Maryland, Estados Unidos (EUA).

Mark Clampin, diretor da Divisão Astrofísica da Nasa no Centro de Operações de Washington (EUA), disse que a missão é historicamente ambiciosa e estratégias de desenvolvimento estão sendo firmadas. “Nós vamos precisar trazer juntos expertise do governo, da academia e da indústria, enquanto construímos tecnologias e lições aprendidas em telescópios espaciais prévios”, afirmou.

VEJA MAIS

A Nasa solicitou, em janeiro desse ano, propostas industriais para auxiliarem no avanço de tecnologias-chave que poderão ser necessárias para o Observatório de Mundos Habitáveis. Um dos equipamentos fundamentais é o coronógrafo, um instrumento que bloqueia a luz de estrelas e permite melhor observação de objetos. Foram selecionados três planos bianuais com contratos no valor de US$ 17,5 bilhões (cerca de R$ 94,3 bilhões na cotação atual), para início ainda esse ano:

Análise e Busca Telescópica Ultraestável - Tecnologia Crítica (Ultra-stable Telescope Research and Analysis – Critical Technologies - ULTRA-CT), sob responsabilidade de Laura Coyle do BAE Systems

Maturação Tecnológica para Telescópios Astrofísicos Espaciais (Technology Maturation for Astrophysics Space Telescopes - TechMAST), sob responsabilidade de Alain Carries do Lockheed Martin

Sistemas de Tecnologias para Arquitetura de Linha da Base (Systems Technologies for Architecture Baseline - STABLE), sob responsabilidade de Tiffany Glassman do Northrop Grumman

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)