Hubble, telescópio de 34 anos, reduz atividades por defeito estrutural e tem aposentadoria planejada

O telescópio Hubble, lançado em 1990, tem suas atividades reduzidas pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) e é levado para um programa de observação menor. Com 34 anos de atividade, Hubble opera a cerca de 515 quilômetros da Terra e tem por objetivo o entendimento do universo. Em breve, a máquina deve ser aposentada.

A redução de funções do telescópio é devido a um defeito em um dos três giroscópios que controlam a direção. A ferramenta está com instabilidade nos últimos meses, o que ocasionou episódios sem pausa de “modo de segurança”. O mais recente aconteceu no dia 24 de maio.

“Depois de completar uma série de testes e considerar cuidadosamente nossas opções, tomamos a decisão de fazer a transição do Hubble do uso operacional para apenas um dos três giroscópios restantes”, declarou o diretor da divisão astrofísica da Nasa, Mark Clamin.

A eficiência de Hubble será reduzida em 12% até meados de junho. O telescópio faz observações científicas em 85 órbitas semanais, mas passa a cumprir 74, conforme Patrick Crouse, gerente do projeto de missão de Hubble. A máquina, durante um ano, ainda poderá observar o céu noturno. Entretanto, não terá capacidade para rastrear objetos mais próximos do que o planeta Marte.

De acordo com estimativas da Nasa, as chances dessa operação com essa configuração até 2035 são de mais de 70%. Quando o fim da vida útil de Hubble chegar, a agência planeja desorbitá-lo com segurança ou descartá-lo.

O nome do telescópio é em homenagem a Edwin Hubble, astrônomo norte-americano. A máquina foi lançada no dia 24 de abril de 1990 e já descobriu desde a composição atmosférica de planetas até a energia escura. “Hubble mudou o entendimento da humanidade sobre o universo”, diz a Nasa em seu site oficial.

A agência espacial criou uma ferramenta que permite saber o que o telescópio Hubble fez no dia do aniversário de cada internauta. Basta preencher com o mês e o dia do nascimento. “Hubble explora o universo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que já observou alguns fascínios cósmicos todos os dias do ano”, fala a Nasa. Clique aqui para ver.

