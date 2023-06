Lotofácil: como funciona a loteria?

A Lotofácil é uma das modalidades das Loterias Caixa mais famosas e mais fáceis de ganhar, fazendo jus ao nome dado à loteria. Criada em 29 de setembro de 2003, a Lotofácil já premiou e premia milhares de pessoas em seus sorteios. Para quem for apostar, deve se atentar ao que envolve a loteria, como o valor da aposta, dias e horário do sorteio, com quantos números ganha, valor do prêmio etc.

A Lotofácil dispõe de 25 números a serem escolhidos. Destes, o apostador deve escolher no mínimo 15 (aposta simples) e no máximo 20, de forma manual ou aleatória (surpresinha). Para ganhar o grande prêmio, a pessoa precisa acertar as 15 dezenas chamadas no sorteio. Com a aposta mínima, de 15 números, fazer tal feito é uma sorte grande, já que deve acertar todos os números chamados. No entanto, quem quiser aumentar as chances de acerto pode apostar em mais números. Um detalhe é que isso pede que o apostador desembolse um pouco mais de dinheiro, já que ele terá vantagem sob apostas com menos números marcados.

VEJA MAIS

Dias e horários

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília). A transmissão dos sorteios e verificação dos resultados podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa.

Valor da aposta

Para cada quantidade de números marcados, um valor diferente. A mais jogada pelos apostadores é a aposta simples, com 15 números. Mas, há aqueles que sonham com o grande prêmio - que pode chegar a ser milionário e apostam em mais números. Confira os valores das apostas:

15 números: R$ 3,00

16 números R$ 48,00

17 números: R$ 408,00

18 números: R$ 2.448,00

19 números: R$ 11.628,00

20 números: R$ 46.512,00​

Premiação

Como estratégia de chamar atenção dos apostadores regulares e de quem nunca apostou, as loterias divulgam o maior prêmio do sorteio, afinal, quem não deseja ficar milionário? Acertando as 15 dezenas chamadas no sorteio, esse desejo pode ser realizado. No entanto, as apostas que marcarem 11, 12, 13 ou 14 números também são premiadas. A premiação é referente à 43,35% da arrecadação, sendo deduzida primeiramente aos valores fixos e o restante para as demais faixas. Confira a premiação:

11 acertos: R$ 6,00

12 acertos: R$ 12,00

13 acertos: R$ 30,00

14 acertos: 13%

15 acertos: 62%

- 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0

- 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro (Lotofácil da Independência) de cada ano.

Lotofácil da Independência

Lançada em 6 de setembro de 2012, a Lotofácil da Independência é o grande sorteio da Lotofácil, ocorrendo uma vez ao ano. Isso tem uma razão: o prêmio chega a ser 100 vezes maior que um prêmio "comum". Em 2022, o último concurso da Lotofácil da Independência (2610) teve como prêmio um valor de R$ 180 milhões, dividido para 79 apostas, conquistando R$ 2,2 milhões cada.

A Lotofácil da Independência funciona do mesmo formato que a modalidade comum, mínimo de 15 números e máximo de 20. Quantomais números apostados,mais chances de ganhar.

Como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Para receber o prêmio, o cidadão deve ter em mãos o documento de identidade original com o número de CPF e o recibo da aposta original e premiada.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)