Long neck ou latinha: qual é a melhor cerveja para as festas de final de ano? Saiba mais

As festas de final de ano estão chegando e, com elas, o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar. Cerca de 61% dos brasileiros acima de 18 anos consome cerveja e, desse total, 32,8% ingere a bebida pelo menos uma vez por semana, segundo um estudo realizado pela Brazil Panels com a Agência Conexão Vasques. A cerveja é encontrada, principalmente, em dois formatos: long neck e latinha. Apesar do que é popularmente conhecido, a embalagem não afeta o sabor, mas uma delas pode ser considerada a melhor. Saiba mais abaixo.

VEJA MAIS

Long neck ou latinha: qual é a melhor cerveja?

Quando se trata do sabor, não há diferença entre a cerveja long neck e latinha. O formato de armazenamento da bebida pode influenciar minimamente no gosto, mas é em porcentagens pequenas demais e imperceptíveis. Com a latinha, é possível proteger mais o líquido da luz, evitando um aroma desagradável — chamado de “light-struck”. Portanto, a cerveja long neck não é, comprovadamente, melhor do que em latinha nessa questão.

Ao falar sobre custo, a cerveja latinha se torna melhor do que a long neck, visto que o gasto para produzir garrafas é mais alto do que para fabricação de embalagens de alumínio. Além disso, a reciclagem de latas de alumínio no Brasil chegou a 100% em 2022, segundo a Associação Brasileira do Alumínio (Abal), o que mostra a vantagem ambiental da cerveja latinha. Por outro lado, a reciclagem de vidro no país foi de 25,8% no mesmo ano, conforme a Associação Brasileira da Indústria do Vidro (Abravidro).

Conclui-se, então, que a cerveja latinha possui mais vantagens do que a long neck, considerando a conservação da bebida na embalagem e o custo de consumo. Além disso, no setor ambiental, a latinha de alumínio tem um destino mais sustentável do que a long neck, considerada não reciclável. Entenda a seguir.

Long neck não é reciclável: mito ou verdade?

A embalagem de cerveja long neck é considerada não reciclável. Isso se dá devido à composição química do vidro, que não permite a reciclagem junto a outras embalagens do mesmo material. De acordo com Funverde, a indústria vidreira removeu determinados componentes que acrescentavam peso à embalagem para ser possível competir no mercado com as latinhas de alumínio. Assim, a long neck também se tornou mais frágil.

Por esse motivo, as garrafas long neck também são chamadas de “one way” (”único caminho”, em tradução livre ao português). O consumo desse tipo de cerveja desencadeia no descarte irregular e em alta quantidade de lixo não reciclável, já que não há espaço para reciclagem de long neck em centros comuns. Sendo assim, aconselha-se o consumo de cerveja em latinhas de alumínio.