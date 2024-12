Brasileiro prefere cerveja ou whisky? Confira as 10 bebidas alcoólicas mais buscadas no Google

No Brasil, a Black Friday dura bem mais do que a última sexta-feira do mês de novembro. Durante o período de promoções, brasileiros aproveitam para comprar itens de desejo e, especialmente, produtos relacionados às festas de final de ano — como bebidas alcoólicas. Confira abaixo as 10 bebidas mais buscadas no Brasil, segundo o Boletim do Google durante a Cyber Monday.

Bebidas alcoólicas mais buscadas no Google Brasil

Whisky Licor 43 Malbec Jack Daniels Gin Heineken Royal Slute Campari Aperol Cerveja