Qual o celular mais procurado no Google? Confira o top 3 de buscas no Brasil e a média de preços

Entre as variadas pesquisas no Google durante o período de Black Friday no Brasil, o que tem recebido destaque é a categoria de eletrônicos. Os celulares estão entre os artigos mais buscados no Brasil, conforme o boletim da plataforma referente à Cyber Monday. Confira abaixo o celular mais procurado no Google e quais estão no top 3 de buscas, assim como a média de preços.

Celulares mais buscados no Google Brasil

1) iPhone 13

iPhone 13

Média de preço iPhone 13 128GB: R$ 3.299,00 a R$ 3.699,00

2) iPhone 15

iPhone 15

Média de preço iPhone 15 128GB: R$ 4.539,00 a R$ 4.799,00

3) iPhone 16

iPhone 16

Média de preço iPhone 16 128GB: R$ 5.599,00 a R$ 5.899,00

