Exagerou na bebida neste Carnaval? Saiba como diminuir os efeitos do álcool no organismo

É comum que foliões festejem o carnaval consumindo bebidas alcoólicas durante os bloquinhos de rua. No entanto, alguns acabam exagerando nas bebidas, o que faz com que não consigam aproveitar as festas completas.

Em entrevista ao portal Receitas, da Globo.com, a fisioterapeuta e nutricionista clínica funcional e especialista em saúde da mulher, Gisela Savioli, explica que o maior conselho que os profisisonais do ramo podem dar, nesses casos, é "beba água".

Confira como diminuir os efeitos do álcool no organismo com atitudes simples para curtir ainda mais o carnaval:

"Olha, olha a água mineral!"

De acordo com Gisela, um dos maiores problemas do consumo do álcool é que ele desidrata o corpo. "É importante lembrar que para cada dose de álcool, tomar um copo de água. E não adianta beber grandes quantidades de água de uma vez só. É ao longo do dia que a pessoa se hidrata", alerta a especialista.

Tomar um copo de água a cada dose de álcool, além de hidratar o corpo, também diminui a alta concentração do álcool no sangue e os efeitos negativos da bebida no organismo, que podem incluir dores de cabeça, inflamação no estômago e irritação no pâncreas.

Energéticos com bebidas álcoólicas: combinação prejudicial

A especialista em alimentação também faz um alerta para o consumo de energéticos junto com bebidas alcoólicas. Além de desidratar o corpo, a prática é danosa uma vez que a cafeína, estimulante, neutraliza o efeito sedativo do álcool, induzindo uma falsa sensação de sobriedade. Isso pode levar a um aumento na ingestão de álcool, já que a pessoa se percebe como sóbria.

