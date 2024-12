Conheça 20 personagens de games que são brasileiros

Os jogos eletrônicos têm ganhado cada vez mais espaço dentro das práticas esportivas, os quais podem ser chamados de e-sport. Assim como os demais esportes, eles são praticados tanto por diversão como profissionalmente e movimentam grande quantia em dinheiro em competições nacionais e internacionais. Para conquistar os mais diversos públicos pelo mundo, algumas franquias procuram buscar inspiração em vários países para compor um personagem. Com o Brasil, não foi diferente.

É importante dizer que essas inspirações são apenas um recorte do que pode ser entendido como representante de uma cultura. No caso do Brasil, o recorte que é feito é em relação ao gingado da capoeira, que é uma expressão cultural de origem africana. Por isso, há tantos personagens de luta que os movimentos se assemelham ao esporte.

Confira 20 personagens brasileiros:

BLANKA ("STREET FIGHTER")

Este é um personagem famoso da franquia de luta "Street Fighter". Blanka possui uma aparência diferente, pois foi vítima de um acidente aéreo, em que caiu na Floresta Amazônica, segundo o seu criador. Ele tem um ataque característico que é dar choque no adversário e era conhecido como Jimmy.

SEAN MATSUDA ("STREET FIGHTER")

Outro personagem da franquia "Street Fighter" é Sean Matsuda. Apesar de não tem um nome tipicamente brasileiro, o seu gingado para luta pode ser considerado como brasileiro. Além disso, ele tem na sua roupa as cores amarelo e verde e na sua camisa tem a bandeira do Brasil.

EDDY GORDO ("TEKKEN")

Uma das franquias mais famosas de luta nos consoles é Tekken, a qual não poderia deixar de ter uma personagem com uma certa brasilidade. Estamos falando de Eddy Gordo, que é outro personagem que não um nome tipicamente brasileiro, mas que o seu estilo de luta é inspirado na capoeira.

BOB WILSON ("FATAL FURY")

Na franquia rival de "Street Fighter", "Fatal Fury" conta com um lutador inspirado nos movimentos da capoeira. Ele é um personagem que participa de "Fatal Fury 3: Road to the Final Victory".

CARLOS OLIVEIRA ("RESIDENT EVIL")

Recentemente os jogos da franquia Residente Evil estiveram em alta devido à remasterização que eles passaram. O sucesso é tão grande que os jogos foram adaptados para os cinemas. O jogo conta com o personagem Carlos Oliveira que chegou a participar de algumas cenas nos filmes.

ALLEJO ("INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER")

Num dos jogos antigos mais famosos de futebol, o International Superstar Soccer, tem alguns jogadores brasileiros. Afinal, o jogo conta com seleção brasileira. Um deles é Allejo. A curiosidade fica por conta da falta de licença para usar os nomes verdadeiros dos jogadores brasileiros, então o jeito foi fazer adaptações, em que o mais famoso é o craque goleador Allejo.

LAURA ("STREET FIGHTER")

Mais uma personagem de "Street Fighter", Laura já é mais caracterizada com os movimentos do jiu-jitsu, arte marcial que ganhou destaque no Brasil, e com a capoeira. O estilo de luta dela é uma mescla, além de ter uma camiseta curtinha verde com letras amarelas.

ALDEBARAN ("CAVALEIROS DO ZOODÍACO")

Mais conhecido como Aldebaran de Touro, este é um personagem da franquia "Cavaleiros do Zodíaco". Ele é um dos 12 cavaleiros que veste a armadura dourada. Tanto no anime quanto no jogo, ele tem como característica a força física.

LÚCIO ("OVERWATCH")

Overwatch é game mais recente, que foi lançado em 2016. O jogo conta com o personagem Lúcio, sendo um dos poucos desta lista que apresenta nome tipicamente brasileiro. A história do personagem conta que ele passou a infância numa comunidade do Rio de Janeiro.

SAMUEL RODRIGUES ("METAL GEAR RISING")

A famosa franquia Metal Gear também conta com um personagem brasileiro. Neste caso, se trata do cyborg, que é conhecido como Jetstream Sam, mas o seu nome verdadeiro é Samuel Rodrigues.

GOLRIO ("FIGHT FEVER")

Talvez este seja um dos personagens menos conhecidos do público, mas o jogo Fight Fever, lançado em 1994 tem um personagem brasileiro. Ele é Golrio, que tem traje que se assemelham a um pajé, presente em algumas culturas indígenas.

ROBERTO MIURA ("RIVAL SCHOOLS")

O futebol é uma expressão cultural nacional, por isso não poderia faltar um personagem inspirado no esporte. Estamos falando de Roberto Miura, jogador do game "Rival Schools".

CHRISTIE MONTEIRO ("TEKKEN")

Outra personagem brasileira da franquia "Tekken", é Christie Monteiro. Ela tem gingado semelhante ao de Eddy Gordo, que também podem ser entendidos como movimentos de capoeira.

LEONA HEIDEM ("KING OF FIGHTERS")

Outra personagem brasileira da franquia "Fatal Fury" é Leona Heidem, em que ela é uma personagem muito forte. A relação com o Brasil fica por conta dela ter sido encontrando no país, antes de começar os treinamentos de combate.

MILLA VODELLO ("PSYCHONAUTS")

Talvez este seja um dos games menos conhecidos da lista, mesmo assim Pshychonauts conta com uma personagem brasileira. Ela é caracterizada pela sua habilidade de levitar e dançar de forma excelente no jogo.

NEEKO ("LEAGUE OF LEGENDS")

O jogo "League of Legends" é um dos games mais famosos do mundo atualmente, em que milhões de jogadores passaram horas nas partidas. O game conta com a personagem Neeko, que tem inspiração no Brasil.

RICHARD MEYER ("FATAL FURY")

Outro personagem brasileiro de "Fatal Fury" é Richard Meyer, que também tem a roupa nas cores do Brasil, além da bandeira brasileira no peito. Além disso, os seus movimentos são inspirados na capoeira.

CAPITÃO ("RAIBON SIX SIEGE")

A franquia de jogos "Raibon Six" conta uma personagem brasileiro. O seu nome é Capitão. Este personagem de nome simples faz parte do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

RIKUO ("DARKSTALKER")

O jogo Darkstalker possui um personagem brasileiro inspirado na nossa natureza. Rikuo é uma personagem que vive num reino aquático localizado no fundo do rio Amazonas.

MARCO RODRIGUEZ ("FATAL FURY")

A franquia "Fatal Fury" tem muitos personagens inspirados nas culturas do Brasil. Mais um é Marco Rodriguez, que também é conhecido como Khushnood Butt. A mudança de novo ficou por conta da escolha da versão americana do jogo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário da Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)