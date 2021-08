Zeca Pagodinho é internado com Covid-19

O sambista Zeca Pagodinho está internado, no Rio de Janeiro, com Covid-19. Zeca deu entrada no hospital no último sábado (14). As informações são do G1.

De acordo com o hospital, o cantor “o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”.

Zeca Pagodinho já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. A primeira dose em abril, enquanto a segunda foi aplicada no início de julho.

