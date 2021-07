Zeca Baleiro lança single duplo de forró

O cantor Zeca Baleiro trouxe uma doce novidade para os fãs, ao lançar o single duplo autoral de forró, com “Forró de Ilusão”, só sua, e “Face”, parceria inusitada de Baleiro com Chico César e Itamar Assumpção, em que divide os vocais com Juliana Linhares.

As faixas foram feitas antes da pandemia do novo coronavírus e já são até conhecidas por seus assíduos fãs. A produção das músicas conta com uma proposta de simplicidade do seu Forró, foram gravadas ao vivo com apenas um trio de forró e ixo, com pequenas interferências eletrônicas na pós-produção.

“Era para essas músicas serem lançadas próximas ao São João, esse era o plano, mas por conta de outros compromissos, acabamos atrasando a finalização delas. Agora fica pras ‘festas julinas’, uma prorrogação das festas juninas, hoje comuns nos estados nordestinos”, explica e brinca o artista. As músicas já estão disponíveis nas plataformas digitais do cantor.