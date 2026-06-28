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Zé Vaqueiro confirma gravação de novo DVD em Belém; veja a data

Anúncio foi feito pelo cantor antes de apresentação no São João de Campina Grande; data, local e venda de ingressos ainda serão divulgados

Jéssica Nascimento
fonte

Zé Vaqueiro. (Foto: Reprodução / Instagram)

O cantor Zé Vaqueiro confirmou que Belém será o palco da gravação de seu novo DVD, previsto para outubro deste ano. O anúncio foi feito antes de sua apresentação no São João de Campina Grande e reforçou a expectativa dos fãs paraenses, que aguardam mais detalhes sobre o projeto.

Antes de subir ao palco em um dos maiores festejos juninos do país, o São João de Campina Grande, Zé Vaqueiro confirmou que escolheu Belém, no Pará, para gravar seu novo DVD. A declaração animou os fãs paraenses, que agora aguardam o anúncio oficial da data, do local e do início da venda de ingressos.

Segundo a equipe do artista, essas informações ainda não foram divulgadas, mas a expectativa é de que os detalhes sejam anunciados nas próximas semanas.

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Durante a confirmação do projeto, o cantor celebrou o momento que vive na carreira e demonstrou entusiasmo com a gravação na capital paraense.

“Se Deus quiser vai ser uma benção maravilhosa pra concluir esse ano de 2026 que tá sendo um ano assim incrível. Todos os dias eu acordo e agradeço a Deus por tudo o que eu tô vivendo neste ano. Que seja uma benção esse DVD. Belém, outubro a gente vai tá gravando aí”, afirmou Zé Vaqueiro.

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