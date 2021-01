Zé Felipe diz que a música popular brasileira, atualmente, é o sertanejo e o funk

O sertanejo Zé Felipe usou as redes sociais para rebater as críticas da psicóloga Manuela Xavier, que afirmou que Virgínia Fonseca, namorada do música, já é milionária e não precisaria se aproveitar da fama dele, “um cantor sem hit”, segundo ela.

“Achei bonito o que ela falou. Mas acho que para exaltar uma mulher, não precisa rebaixar um homem. Todo mundo tem o seu valor”. O músico alcançou 5 milhões de visualizações na música Virgínia em apenas dois dias de lançamento,

Ainda no vídeo do instagram ele disse, “Depois eu entrei no perfil dela e vi que ela não vai conhecer minhas músicas mesmo. Eu vi que ela é uma pessoa que curte leituras. Tem que curtir MPB, um negócio mais manso, que dá sono. Na verdade MPB, não. Porque, querendo ou não, a música popular brasileira hoje é o sertanejo e o funk”, comentou Zé Felipe.