Zé Felipe decora novo jatinho com ilustração de Virginia e dos filhos

Zé Felipe chamou a atenção dos seguidores ao revelar um detalhe especial de sua nova aeronave. O cantor compartilhou registros do jatinho recém-adquirido e mostrou que decidiu personalizar o espaço com uma ilustração que reúne Virginia Fonseca e os três filhos que eles tiveram juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na imagem, aparecem os apelidos dos integrantes da família, entre eles "Papai", "Mamãe", "Florzinha" e "José Leonardo". Maria Flor, chamada carinhosamente de "Mali", também aparece representada no adesivo.

A homenagem chamou a atenção justamente porque Zé Felipe e Virginia estão separados desde maio de 2025, mas continuam mantendo uma relação próxima por conta dos filhos.

Detalhes da aeronave

O jatinho adquirido pelo cantor é um Cessna Citation Sovereign, modelo executivo cujo valor está estimado entre R$ 11 milhões e R$ 22 milhões, dependendo da configuração e do estado de conservação.

A aeronave chegou ao Brasil em julho, após sair de Valência, na Espanha, com uma escala em Cabo Verde antes de pousar em Goiânia. Ao anunciar a compra, Zé associou a conquista à trajetória profissional e agradeceu às pessoas que o acompanharam desde o início da carreira.

"Fico feliz demais em viver essa nova etapa da minha vida e da minha carreira", escreveu o artista.

A homenagem à família não ficou apenas no adesivo. Dentro da aeronave, Zé Felipe também mostrou uma almofada personalizada com uma imagem dele ao lado dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Relação familiar após a separação

A escolha de manter Virginia na representação da família no avião ocorre mais de um ano após o fim do casamento dos dois. Zé Felipe e a influenciadora foram casados por cerca de cinco anos.

Apesar da separação, eles seguem próximos na criação dos filhos e já apareceram juntos publicamente em diferentes ocasiões. Recentemente, os dois foram vistos lado a lado após as filhas passarem por procedimentos cirúrgicos.

Atualmente, Virginia vive um relacionamento com o jogador Vini Jr., enquanto Zé Felipe está solteiro.