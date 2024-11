YouTuber Jout Jout reaparece e fala sobre 'sumiço da internet'

A YouTuber Jout Jout, que passou dois anos sem publicar vídeos em seu canal, reapareceu na internet e fez uma entrevista para explicar o seu ‘sumiço digital’. Uma das primeiras criadoras de conteúdo para o YouTube Brasil, Jout Jout ganhou fama através de seus vídeos reflexivos, que tratavam de temas pessoais e focados ao público feminino.

Na entrevista, realizada no episódio do podcast “quem sai Quem Fica”, Jout Jout esclareceu o motivo de ter parado com seus vídeos na internet.

"Eu parei de fazer vídeos por motivos vários, mas um deles, um dos mais importantes, é que eu não tinha mais muito o que falar, sabe como? Chega esse dia na vida de um youtuber. Influencer? Nem sei como se chama mais. De qualquer forma, eu busco seguir uma linha que é: se não tem algo a falar, não fale nada. Vejo como uma gentileza com quem está ouvindo", contou Jout Jout.

Apesar do afastamento, a influenciadora declarou que irá fazer um evento especial para encontrar seus fãs, que ela chamou de "encontro conversativo". O evento está programado para acontecer em dezembro, em Ouro Preto, Minas Gerais. A proposta é que a programação seja offline e focada na interação com as pessoas, o que combina com o momento atual de Jout Jout.

Sobre Jout Jout

Julia Tolezano, seu nome real, se tornou uma das mais importantes produtoras de conteúdo no YouTube Brasil. Seus vídeos, carregados de opiniões e reflexões promoviam discussões profundas na internet.

Os vídeos pararam em 2022, quando ela decidiu se afastar da vida de influenciadora. De lá pra cá, ela se mantém afastada dos holofotes e cidades movimentadas.