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Yasmin Santos lança novo projeto e aposta no romantismo de ‘200 Anos’

Gravado na Represa de Guarapiranga, em São Paulo, o projeto audiovisual “Intuição” reúne diferentes nuances do sertanejo, transitando entre romantismo, sofrência e releituras marcantes

O Liberal
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Yasmin Santos lança novo projeto e aposta no romantismo de ‘200 Anos’. (Divulgação)

A cantora Yasmin Santos lançou o EP “Intuição Vol.2”, que chegou às plataformas digitais no dia 2 de abril. Dando continuidade ao projeto audiovisual gravado em São Paulo, o novo trabalho traz como destaque a faixa “200 Anos”, que marca o retorno da artista a um romantismo mais intenso e emocional, reafirmando sua versatilidade musical.

A canção principal do EP se apresenta como uma declaração de amor que ultrapassa o tempo, abordando não apenas relações românticas, mas também vínculos familiares e de amizade. A proposta gira em torno da ideia de estar ao lado de alguém “por 200 anos”, simbolizando conexões duradouras e profundas. Antes mesmo do lançamento oficial, a música já vinha ganhando força nos shows, sendo cantada em coro pelo público.

“Não via a hora de lançar a música ‘200 Anos’, acho que foi uma das mais bonitas que gravamos no projeto e traduz a essência do amor verdadeiro, que toda pessoa espera viver um dia”, comentou a cantora.

O repertório do EP também inclui releituras e medleys, como o pot-pourri com músicas de Leoni e Tribalistas — “Só Pro Meu Prazer / Velha Infância” — além de “Saudade Trocando de Lado” e um medley com faixas da própria carreira da artista. Outro destaque é “Porque Eu Descobri”, que conta com a participação da dupla Gabi & Rapha.

Gravado na Represa de Guarapiranga, em São Paulo, o projeto audiovisual “Intuição” reúne diferentes nuances do sertanejo, transitando entre romantismo, sofrência e releituras marcantes. O trabalho também conta com participações especiais de nomes como Maiara & Maraisa, Gustavo Mioto, Henry Freitas, Clayton & Romário, Luiza Martins e Luiz Carlos, reforçando o peso do projeto na trajetória de Yasmin Santos.

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Yasmin Santos lança novo projeto e aposta no romantismo de ‘200 Anos’
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