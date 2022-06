Xuxa vai rodar o Brasil com a "Caravana das Drags" e Belém está no roteiro

No dia 15 de abril, começaram as gravações do Caravana das Drags, reality original da Prime Video que reuniu dez artistas drag em uma viagem pelo país a bordo de um ônibus super estiloso.Na apresentação, Ikaro Kadosh, uma das drag queens mais reconhecidas do país, e a eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel.

Durante nove episódios, o programa seguirá as artistas em uma competição pelo título de “Drag Soberana da Caravana”. O ponto de partida foi São Paulo e o ônibus vai passar também pela capital paraense.